Мошенники украли 1,6 млн у жительницы Васильково под предлогом обслуживания домофона

Общение с неизвестными в мессенджере закончилось для жительницы Васильково потерей крупной суммы денег. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Как рассказала 27-летняя потерпевшая, в мессенджере ей позвонил «сотрудник обслуживания домофонной системы» и попросил назвать код из СМС-сообщения, который якобы требуется для оформления цифрового пароля от домофона. Девушка сообщила код, а вскоре после этого ей позвонил «сотрудника портала государственных услуг». Он сообщил, что после сообщения кода мошенники пытались похитить ее деньги, но он смог их «перехватить». По рекомендации собеседника потерпевшая перевела все свои сбережения в общей сумме 1,6 млн рублей на «безопасный счет».

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 «Мошенничество». Полиция напоминает: мошенники могут представиться кем угодно. Ни под каким предлогом не сообщайте коды из смс-сообщений и не переводите свои денежные средства на неизвестные счета.