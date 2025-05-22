Под Светлогорском поезд «задел по касательной» нетрезвого советчанина

Под Светлогорском поезд «задел по касательной» нетрезвого советчанина
Фото пресс-службы ЗУВДТ
Все новости по теме: Происшествия на железной дороге

Сотрудниками калининградской транспортной полиции проводится проверка по факту травмирования мужчины на железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что 27-летний житель Советска в состоянии алкогольного опьянения переходил железнодорожные пути в неположенном месте перед приближающимся электропоездом на перегоне Светлогорск 2-Пионерский курорт. На звуковые сигналы пешеход не реагировал. Машинист применил режим экстренного торможения, однако предотвратить наезд не удалось, мужчину задело по касательной. Пострадавший доставлен в больницу.

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь, в пресс-службе КЖД подчеркнули, что в Калининградской области участились несанкционированные выходы людей на пути вне оборудованных пешеходных переходов. С начала мая машинисты поездов были вынуждены уже одиннадцать раз применить режим экстренного торможения, чтобы предотвратить наезды на людей. Сотрудники магистрали настоятельно призывают жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры и переходить пути в строго установленных местах.


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