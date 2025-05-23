В Нестеровском районе произошло ДТП со школьным автобусом (фото)

В Нестеровском районе легковой автомобиль столкнулся со школьным автобусом, в салоне которого находилось 25 детей. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

По оперативной информации, около 8:10 в пятницу, 25 мая, водитель школьного автобуса при выезде со второстепенной дороги не уступил легковому автомобилю «Опель», двигавшемуся по главной дороге. Уточняется, что никто из детей не пострадал.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.