Замдиректора калининградской фирмы потерял 6,5 млн после общения с «брокером»

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54-летний заместитель директора калининградской фирмы лишился более 6,5 млн руб., пытаясь заработать на «бирже». Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Неизвестный связался с потерпевшим в мессенджере, представился аналитиком инвестиционной компании и предложил помощь в получении дополнительного заработка на бирже. «Легкие деньги» заинтересовали калининградца, и он снял личные накопления в размере 2,7 млн руб. и оформил кредит в размере более 3,85 млн. Далее мужчина перевел денежные средства в криптовалюту, которую по рекомендации лжеброкера внес на инвестиционную платформу. После внесения денежных средств связь с аферистом прекратилась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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