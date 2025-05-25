Наездом электросамоката на трёхлетнего жителя Балтийска заинтересовался Бастрыкин (фото)

Ходом расследования ДТП, произошедшего в минувшую пятницу в Балтийске заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Как сообщает Информационный центр СК России, Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о травмировании малолетнего в результате наезда на него на электросамокате.

«В сети Интернет сообщается, что 23 мая текущего года в городе Балтийске Калининградской области две несовершеннолетние девушки, передвигавшиеся в нарушение правил на одном средстве индивидуальной мобильности, сбили трехлетнего мальчика в пешеходной зоне. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь», — передаёт пресс-служба ведомства.

В следственном управлении СК России по Калининградской области по данному факту начали процессуальную проверку, о предварительных и окончательных результатах которой Бастрыкин поручил доложить и.о. руководителя СУ СК России по Калининградской области Дмитрию Канонерову.

Ранее пресс-служба УГИБДД по Калининградской области сообщала, что в пятницу, 23 мая, в парке имени Арсения Головко (ул. Красной армии, 31) в Балтийске в 19:40 был совершён наезд на несовершеннолетнего пешехода. Пострадавшего госпитализировали с травмами.