Наездом электросамоката на трёхлетнего жителя Балтийска заинтересовался Бастрыкин (фото)

Наездом электросамоката на трёхлетнего жителя Балтийска заинтересовался Бастрыкин (фото)
Фото: пресс-служба УГИБДД по Калининградской области
Все новости по теме: ДТП

Ходом расследования ДТП, произошедшего в минувшую пятницу в Балтийске заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Как сообщает Информационный центр СК России, Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о травмировании малолетнего в результате наезда на него на электросамокате.

«В сети Интернет сообщается, что 23 мая текущего года в городе Балтийске Калининградской области две несовершеннолетние девушки, передвигавшиеся в нарушение правил на одном средстве индивидуальной мобильности, сбили трехлетнего мальчика в пешеходной зоне. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь», — передаёт пресс-служба ведомства.

В следственном управлении СК России по Калининградской области по данному факту начали процессуальную проверку, о предварительных и окончательных результатах которой Бастрыкин поручил доложить и.о. руководителя СУ СК России по Калининградской области Дмитрию Канонерову.

Ранее пресс-служба УГИБДД по Калининградской области сообщала, что в пятницу, 23 мая, в парке имени Арсения Головко (ул. Красной армии, 31) в Балтийске в 19:40 был совершён наезд на несовершеннолетнего пешехода. Пострадавшего госпитализировали с травмами.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter