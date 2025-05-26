На Южном обходе «Логан» выехал на встречную и сбил на обочине 17-летнюю девушку (видео)

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В Калининграде в воскресенье на Южном обходе в ДТП пострадала 17-летняя девушка. Как сообщает Госавтоинспекция, несовершеннолетнего пешехода сбил 55-летний водитель «Рено Логан», выехавший на встречную полосу.

«По предварительным данным, 25 мая 2025 года в 14:50 на 15 км + 780 м автодороги Южный обход следовал автомобиль „Рено Логан“ под управлением 55-летнего водителя, который допустил выезд на полосу встречного движения, затем съезд на обочину, где допустил наезд на 17-летнего пешехода, которая следовала по обочине во встречном направлении», — сообщили в ГАИ.

Автомобиль вылетел в кювет. Водитель в пояснениях сообщил, что «не понял, как так получилось».

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения

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