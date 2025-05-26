В Багратионовском районе в ДТП пострадали две несовершеннолетние пассажирки авто

В Багратионовском районе в ДТП пострадали две несовершеннолетние пассажирки авто
Фото пресс-службы ГАИ
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В Багратионовском районе в понедельник, 26 мая, произошло ДТП, в результате которого пострадали две несовершеннолетние девушки. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 13:37 на 2 км 750 метров автодороги «Чехово — Краснознаменское — Пограничное, водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан», на прямом участке дороги не справилась с управлением, в результате чего допустила съезд в придорожный кювет. Водитель пояснила, что на дорогу перед автомобилем выбежала лиса.

В результате ДТП две несовершеннолетние пассажирки 2008 года рождения с телесными повреждения были направлены в медицинское учреждение.

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