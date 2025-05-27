В Калининграде гражданин ФРГ потерял 1,9 млн после «покупки» билетов в театр

36-летний гражданин ФРГ, проживающий в Калининградской области, стал жертвой мошенников и лишился свыше 1,9 млн руб. под предлогом покупки билетов в театр. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Потерпевший познакомился с девушкой в социальной сети. Спустя некоторое время она предложила ему вместе сходить в театр и отправила ссылку, по которой он может купить билеты. Перейдя по ссылке, мужчина ввел данные своей карты для покупки и коды из СМС. Денежные средства с карты списались, однако на сайте это выглядело так, будто произошла ошибка. Он снова попытался оплатить билет еще двумя картами, но сайт снова «выдавал» сбой. Деньги при этом продолжали списываться.

По совету новой знакомой мужчина обратился в «службу поддержки» этого сайта, являющегося поддельным, где ему сообщили, что произошел сбой и отправили ссылку для возврата средств. Перейдя по этой ссылке, потерпевший вновь ввел реквизиты своей карты и лишился очередной суммы. Мошенники в очередной раз объяснили это ошибкой — со счета списалось в 10 раз больше, чем должно было вернуться на карту. Аферисты предложили перейти по новой ссылке, после чего с карты заявителя пропало еще несколько тысяч рублей. Таким образом, общая сумма потерянных средств составила 1 948 430 руб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество».