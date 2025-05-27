УМВД: находившийся в розыске «смотрящий» за областью заключен под стражу (фото)

УМВД: находившийся в розыске «смотрящий» за областью заключен под стражу (фото)
Фото пресс-службы областного суда
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В Калининградской области пресечена преступная деятельность находившегося в федеральном розыске 45-летнего уроженца Ставропольского края, подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии и вымогательствах. Его удалось задержать благодаря взаимодействию сотрудников 6-го отдела УУР регионального УМВД и 22-го отдела ГУУР МВД с оперативниками областных УФСБ и УФСИН, сообщила пресс-служба полиции.

«Установлено, что в период с января 2023 года до февраля 2024 года в криминальной среде мужчина был наделён неформальным статусом „смотрящего“ за Калининградской областью. Он осуществлял контроль и принимал личное участие в разрешении конфликтов между лицами, придерживающимися преступной идеологии, руководил ими и оказывал общее покровительство. Вместе с этим злоумышленник наладил поставку в исправительное учреждение продуктов питания и предметов первой необходимости для осуждённых. Кроме того, в ноябре прошлого года вместе с неустановленными лицами подозреваемый под угрозой физической расправы и распространения порочащих сведений вымогал у двух местных жителей в общей сложности 1 925 000 рублей», — уточнили в УМВД.

В настоящее время задержанный стал фигурантом трёх уголовных дел, возбуждённых по частям 2 и 3 статьи 163, а также статье 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. На время следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как уточнили в пресс-службе областного суда, задержанный обвиняется в совершении особо тяжких преступлений, скрылся непосредственно после обращения потерпевшего в правоохранительные органы, находился с 28 декабря 2024 года в межгосударственном розыске. Постановлением Центрального районного суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 июля.

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