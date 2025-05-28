УМВД: житель Славского района задушил щенка из-за курицы

В Славском районе полицейские привлекли к ответственности мужчину, задушившего щенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В отделение полиции обратилась 40-летняя жительница пос. Большаково. Она сообщила, что неизвестный задушил ее 5-месячного щенка породы ротвейлер. Полицейские установили, что преступление совершил ранее судимый 36-летний сожитель заявительницы. Вернувшись домой, он обнаружил загрызенную собакой курицу. Разозлившись, он накинул на шею щенка веревку и задушил.

В настоящее время в отношении мужчины дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.