Мошенники под видом онлайн-обучения похитили у 26-летней калининградки 1,3 млн

В Калининграде 26-летняя местная жительница стала жертвой мошенников, действовавших под видом кураторов обучения. Общий ущерб составил более 1,3 млн руб., из которых порядка 750 тыс. девушка взяла в кредит. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

По словам заявительницы, в Интернете она увидела объявление об обучении инфографике. Заполнив анкету, калининградка получила звонок через мессенджер от неизвестной, представившейся куратором. В ходе звонка мошенница убедила потерпевшую оплатить онлайн-обучение. Заявительница на протяжении трех недель проходила обучение по созданию логотипов и переводила денежные средства за курсы. Потерпевшая начала интересоваться у куратора, когда ей начнут поступать заказы, и она начнет зарабатывать, после чего мошенники перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».