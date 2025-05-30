Пенсионерка из Калининграда лишилась четырех миллионов, поверив в «безопасный счет»

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73-летняя пенсионерка из Калининграда перевела мошенникам более 4 миллионов рублей, поверив в существование «безопасного счета». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Оперативники уголовного розыска установили, что на телефон заявительницы в мессенджере позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что к банковскому счету пенсионерки получили доступ третьи лица. Далее аферист «для сохранности денег» убедил женщину перевести личные накопления на «безопасный счет». Общая сумма ущерба составила 4 100 000 рублей.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Полиция вновь предупреждает: не верьте звонкам от незнакомцев, кем бы они ни представлялись. Мошенники используют различные поводы, чтобы получить от вас нужную им информацию. Не дайте себя обмануть и помните: «безопасных счетов» не существует!


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