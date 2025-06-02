Двух жителей Гурьевского района подозревают в вымогательстве чужого имущества (фото)

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В Калининграде взяты под стражу двое жителей Гурьевского района, подозреваемых в вымогательстве чужого имущества. Один из задержанных является адвокатом. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

«По версии следствия, в марте 2025 года П. и Т., действуя в составе организованной группы с Д., З. и С., требовали у местного жителя передать им квартиру в г. Багратионовске стоимостью 2 900 000 рублей, угрожая применением насилия. Таким же образом П. и Т. хотели завладеть деньгами другого потерпевшего: угрожая расправой, требовали передать им 2 000 000 рублей. А также пытались завладеть половиной квартиры третьего потерпевшего, расположенной на Ленинском проспекте в Калининграде, стоимостью 935 000 рублей. При этом роль П., имеющего статус адвоката, состояла в оказании психологического воздействия на потерпевших с применением юридических знаний и в подготовке необходимых документов для придания видимости законности сделок. 29 мая оба подозреваемых были задержаны», — рассказали в суде.

Как подчеркнул следователь, подозреваемые, оставаясь на свободе, могут скрыться от органов предварительного следствия и суда, оказать давление на лиц, изобличающих их в преступлении, иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Постановлениями Центрального районного суда в отношении обоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 июля. Постановления не вступили в законную силу.

Фото пресс-службы областного суда

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