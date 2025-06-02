«Предварительная причина — поджог»: под Светлогорском произошел крупный пожар (фото)

«Вчера вечером в посёлке Донское на территории бывшей воинской части горело неэксплуатируемое складское помещение. Пламя охватило площадь 450 квадратных метров. Прибывшие на место сотрудники чрезвычайного ведомства приступили к локализации открытого горения. При обрушении кирпичной стены здания двое огнеборцев получили травмы. Пострадавшие переданы медикам и госпитализированы в БСМП. Предварительная причина пожара — поджог», — сообщили в МЧС.
К тушению пожара привлекались 18 специалистов и 6 единиц техники.
Фото пресс-службы регионального управления МЧС