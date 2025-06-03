Калининградец обратился в полицию из-за порчи вандалами исторического моста (фото)

Калининградец обратился в полицию из-за порчи вандалами исторического моста (фото)
Фото: Евгений Мосиенко
Все новости по теме: Вандализм

У посёлка Светлое Гурьевского округа неизвестные спилили кованые прутья с перил исторического железнодорожного моста. С заявлением в полицию по этому факту обратился калининградский эксперт по исторической промышленной архитектуре Евгений Мосиенко. Он также сделал публикацию об атаке вандалов в своём телеграм-канале «Культурная индустриализация».

«Необычный железобетонный мост был построен почти сто лет назад — в 1926 году недалеко от посёлка Коббельбуде(сегодня Светлое), — написал Мосиенко. — Мост сохранил оригинальное оформление — стрельчатой формы арки, украшенные коваными стальными кручеными прутьями. Некоторое время назад вандалы выпилили часть исторических прутьев. На металл их не сдать — весят они немного, а вот чтобы выпилить, надо постараться: добраться до моста (он находится в стороне от основных дорог и населенных пунктов), привезти оборудование и потратить время, чтобы спилить качественную сталь».

Фото: Евгений Мосиенко

По словам Мосиенко, мостов с такими оригинальным готическим оформлением в Калининградской области больше нет. Он также установил, что построившая этот объект компания Windschild und Langelott (головной офис её находился под Дрезденом, но филиалы работали в Кёнигсберге и Инстербурге) была известна возведением знаковых для региона сооружений. В их числе: ресторан Восточной ярмарки (сегодня спорткомплекс «Динамо» на ул. Баранова в Калининграде), мосты в Роминтской пуще, водонапорная башня в Балтийске, а также канализационная система Кёнигсберга и Нойкурена (Пионерский).

«В настоящий момент в полицию подано заявление о нанесении умышленного вреда государственному имуществу, — написал Мосиенко, — а на мосту планируется проведение субботника при поддержке «Хранителей руин».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter