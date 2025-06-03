Калининградец обратился в полицию из-за порчи вандалами исторического моста (фото)

У посёлка Светлое Гурьевского округа неизвестные спилили кованые прутья с перил исторического железнодорожного моста. С заявлением в полицию по этому факту обратился калининградский эксперт по исторической промышленной архитектуре Евгений Мосиенко. Он также сделал публикацию об атаке вандалов в своём телеграм-канале «Культурная индустриализация».

«Необычный железобетонный мост был построен почти сто лет назад — в 1926 году недалеко от посёлка Коббельбуде(сегодня Светлое), — написал Мосиенко. — Мост сохранил оригинальное оформление — стрельчатой формы арки, украшенные коваными стальными кручеными прутьями. Некоторое время назад вандалы выпилили часть исторических прутьев. На металл их не сдать — весят они немного, а вот чтобы выпилить, надо постараться: добраться до моста (он находится в стороне от основных дорог и населенных пунктов), привезти оборудование и потратить время, чтобы спилить качественную сталь».

Фото: Евгений Мосиенко

По словам Мосиенко, мостов с такими оригинальным готическим оформлением в Калининградской области больше нет. Он также установил, что построившая этот объект компания Windschild und Langelott (головной офис её находился под Дрезденом, но филиалы работали в Кёнигсберге и Инстербурге) была известна возведением знаковых для региона сооружений. В их числе: ресторан Восточной ярмарки (сегодня спорткомплекс «Динамо» на ул. Баранова в Калининграде), мосты в Роминтской пуще, водонапорная башня в Балтийске, а также канализационная система Кёнигсберга и Нойкурена (Пионерский).

«В настоящий момент в полицию подано заявление о нанесении умышленного вреда государственному имуществу, — написал Мосиенко, — а на мосту планируется проведение субботника при поддержке «Хранителей руин».