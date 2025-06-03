Пенсионер потерял 3 млн после обвинений в спонсировании иностранного государства

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65-летний житель Калининградской области перевёл мошенникам 2 930 000 руб. после обвинений в спонсировании иностранного государства. Об этом сообщают в официальном телеграм-канале УМВД России по Калининградской области.

Полицейские установили, что потерпевшему позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник сообщил, что мужчина подозревается в спонсировании иностранного государства, и настоял на необходимости перевода всех накоплений пенсионера на «безопасный счёт» на время «следственных действий». Житель региона выполнил требования и, спустя время осознав, что стал жертвой мошенников, обратился в полицию.

Следователь возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 159 УК РФ «Мошенничество».

«УМВД России по Калининградской области предупреждает: цель дистанционного мошенника — убедить вас в достоверности его информации для того, чтобы вы передали свои денежные средства добровольно. Не отвечайте на незнакомые телефонные номера и не ведите беседы на финансовые темы с неизвестными. Если вы все же стали жертвой противоправных действий, мошеннических схем, то незамедлительно обращайтесь в полицию!» — говорится в сообщении ведомства.


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