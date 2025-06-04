СК: на производстве в Багратионовском районе пострадал грузчик, возбуждено дело

СК: на производстве в Багратионовском районе пострадал грузчик, возбуждено дело
Фото пресс-службы регионального СК
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В Калининградской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования на производстве грузчика одного из предприятий Багратионовского района. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По данным следствия, вечером 24 мая в производственном помещении предприятия по производству продукции из мяса убойных животных и птицы в поселке Совхозное 51-летнего грузчика придавило гидравлическим штабелером. Мужчина госпитализирован с множественными переломами. Его здоровью причинен тяжкий вред.

Следователями выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается.

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