В Калининграде 19-летняя автомобилистка сбила 15-летнего электросамокатчика

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В Калининграде поздно вечером во вторник, 3 июня, произошло ДТП с участием автомобиля и электросамоката. Пострадал подросток. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Авария случилась в 23:35 на улице 3-я Большая Окружная. 19-летняя водитель «Тойоты» выбрала небезопасную дистанцию и допустила столкновение с электросамокатом под управлением 15-летнего водителя, который следовал впереди далее края проезжей части в попутном направлении. В результате подросток получил телесные повреждения.


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