Несовершеннолетний водитель в Озёрском р-не допустил съезд в придорожный кювет (видео)

В пос.Ушаково Озёрского района на ул.Луговой вечером 7 июня произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. Об этом сообщает Госавтоинспекция Калининградской области.



Автомобиль «Лада» под управлением водителя 2007 года рождения, не имеющего водительского удостоверения, двигался от пос.Гаврилово в сторону Озёрска. Подросток выбрал небезопасный скоростной режим, не учёл особенности ТС, в результате чего не справился с управлением и совершил съезд в придорожный кювет справа по ходу движения.

Водитель получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.





Видео: Госавтоинспекция Калининградской области