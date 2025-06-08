Несовершеннолетний водитель в Озёрском р-не допустил съезд в придорожный кювет (видео)

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В пос.Ушаково Озёрского района на ул.Луговой вечером 7 июня произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя. Об этом сообщает Госавтоинспекция Калининградской области.

Автомобиль «Лада» под управлением водителя 2007 года рождения, не имеющего водительского удостоверения, двигался от пос.Гаврилово в сторону Озёрска. Подросток выбрал небезопасный скоростной режим, не учёл особенности ТС, в результате чего не справился с управлением и совершил съезд в придорожный кювет справа по ходу движения.

Водитель получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение.


Видео: Госавтоинспекция Калининградской области


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