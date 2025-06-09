В Калининграде школьница перевела деньги матери мошенникам, обещавшим игровую валюту

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В Калининграде школьница перевела мошенникам деньги с карты матери, надеясь получить игровую валюту. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 38-летняя местная жительница, сообщившая, что её 8-летняя дочь перевела деньги неизвестному, который обещал взамен перечислить игровую валюту. Выяснилось, что ребенок общался со злоумышленником в мессенджере. В ходе переписки неизвестный запросил реквизиты банковской карты матери, а также коды из смс-сообщений. Школьница сообщила необходимую информацию, после чего произошло списание порядка 50 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В полиции призывают родителей разговаривать с детьми на тему безопасности в Интернете. «Объясняйте, что регистрация в играх, требующих личной информации, должна происходить в вашем присутствии. Научите детей критически относиться к информации, поступающей через сеть Интернет», — отмечают в УМВД.

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