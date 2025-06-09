Калининградца уличили в фиктивной регистрации более 60 мигрантов из Средней Азии

Полицейские выявили причастность 46-летнего калининградца к незаконной постановке на учет иностранных граждан. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В период с сентября 2023 года по март 2025 года в своем доме мужчина прописал более 60 граждан одной из республик Средней Азии. Осмотрев помещение, полицейские не обнаружили там никаких следов пребывания зарегистрированных людей. Опрошенные соседи также сообщили, что никогда не замечали новых постояльцев в доме злоумышленника.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.