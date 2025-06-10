СК: жителя области задержали за применение насилия и оскорбление полицейского

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В отношении 30-летнего жителя поселка Бабушкино Нестеровского района возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, вечером 8 июня подозреваемый возле отделения полиции в Нестерове в ходе ссоры с бывшей сожительницей и ее подругой нанес последней удар кулаком в лицо. Девушка обратилась полицию. Общаясь с проводившим разбирательство правоохранителем, подозреваемый неоднократно угрожал ему физической расправой, толкнул его руками, схватил за форменное обмундирование и попытался повалить на асфальт, а также выразился в его адрес нецензурной бранью. В настоящее время фигурант задержан, допрошен в качестве подозреваемого. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании меры пресечения.

Как отметили в СК, 6 июня односельчанину фигуранта за совершение аналогичных преступлений было назначено наказание в виде 2 лет исправительной колонии строгого режима.

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