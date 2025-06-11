Прокуратура требует 100 тысяч в пользу девочки, которую толкнул на занятиях тренер

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Прокуратура Багратионовского района провела проверку по обращению местной жительницы о применении физической силы к ее дочери на тренировке по спортивной гимнастике. ОБ этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что в марте 2025 года инструктор АНО «Фортуна Спорт» во время тренировки по спортивной гимнастике толкнула 7-летнюю дочь заявительницы в направлении лестничного пролета. По результатам проверки прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с некоммерческой организации в пользу ребенка компенсации морального вреда в размере 100 тыс. рублей. Исковое заявление находится на рассмотрении.

Также прокуратура установила, что в нарушение требований закона пострадавшая девочка не значилась в списках обучающихся, отношения по вопросу приема ее на обучение должным образом не оформлены. Кроме того, один из тренеров организации не соответствовал предъявляемым законом требованиям.

В АНО «Фортуна Спорт» на предложение «Нового Калининграда» прокомментировать ситуацию ответили отказом.

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