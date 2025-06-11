Суд: обидевшись за друга, калининградец сжег торговый павильон его жены

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В Московский районный суд поступило уголовное дело в отношении 35-него мужчины по факту поджога торгового павильона жены его друга. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следствием установлено, что в сентябре 2023 года калининградец со своим другом распивали спиртные напитки. Друг стал жаловаться на свою жену, утверждая, что та испортила ему жизнь. Мужчине стало жаль приятеля, и он, испытывая неприязнь к женщине, в ночное время облил бензином принадлежащий ей торговый павильон (рыбную палатку) и поджёг. В результате потерпевшей был причинен материальный ущерб на сумму более 100 000 рублей.

Действия калининградца следствием квалифицированы по ч. 2 ст. 167 УК РФ как умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, если это деяния повлекло причинение значительного ущерба, путем поджога. Решается вопрос о назначении судебного заседания по данному уголовному делу.

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