Житель области пытался вывезти в Польшу янтарь, спрятав его в аудиоколонках

Сотрудники Калининградской областной таможни передали представителям территориального управления Росимущества 3,4 килограмма янтаря, который пытался незаконно вывезти из региона 47-летний россиянин. Об этом сообщила пресс-служба таможенников.

Автомобилист следовал с территории области в Польшу через таможенный пост МАПП Мамоново-2. Он сообщил, что не имеет товаров, подлежащих декларированию. Но внутри аудиоколонок, которые перевозил мужчина, были обнаружены четыре полиэтиленовых пакета с минералами желтого цвета общим весом 3,4 кг. Экспертиза показала, что изъятый товар является янтарем различных фракций, его рыночная стоимость составила свыше 39,9 тысяч рублей.

Суд признал водителя транспортного средства виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 16.1 КоАП РФ («Сокрытие товара от таможенного контроля») и назначил ему наказание в виде конфискации предметов правонарушения.