В Багратионовском районе «Ауди» съехал в кювет, пострадал 11-летний пассажир (фото)

В Багратионовском районе произошло ДТП, в котором пострадали водитель «Ауди» и несовершеннолетний пассажир. О том, что авария произошла на 46-м километре автодороги «Калининград — Долгоруково», в пятницу, 13 июня, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Калининградской области.

В ведомстве уточнили, что за рулём находилась женщина 1991 года рождения, допустившая съезд в кювет на прямом участке дороги слева по ходу движения.

«В результате ДТП пострадал водитель и несовершеннолетний пассажир 2014 года рождения», уточняется в релизе.