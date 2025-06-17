В импортной партии саженцев клёна выявили опасный карантинный объект

Все новости по теме: Импорт

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора выявили в импортной партии саженцев клёна растения с характерными признаками заболевания. Карантинный фитосанитарный контроль проводился на территории склада временного хранения СВХ «Сириус», сообщила пресс-служба ведомства.

Посадочный материал перевозился автомобильным транспортом. Проведенные специалистами Калининградского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» результаты лабораторных исследований подтвердили наличие карантинного объекта в посадочном материале — возбудителя антракноза земляники. В соответствии с законодательством Российской Федерации выпуск подкарантинной продукции в количестве 92 штук запрещён.

Антракноз земляники или чёрная пятнистость — опасное карантинное заболевание, включённое в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, как ограниченно распространённый вид для Российской Федерации и стран-членов Евразийского экономического союза. Болезнь опасна тем, что после заражения может не проявляться длительное время. Именно с такими бессимптомными растениями и происходит распространение антракноза. Чаще всего поражаются ослабленные или имеющие механические повреждения растения. Передаётся заболевание через зараженные семена и растительные остатки. Споры могут распространяться ветром, насекомыми или каплями дождя. Прогрессирует болезнь при повышенной влажности. Особенно опасно заболевание в теплицах и плёночных укрытиях, на высокоплодородных, богатых азотом почвах, в загущенных, плохо проветриваемых посадках. В последнее время антракноз отмечается на чернике и клюкве и вызывает гниль плодов, отметили в Россельхознадзоре.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter