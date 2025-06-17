В импортной партии саженцев клёна выявили опасный карантинный объект

Сотрудники регионального управления Россельхознадзора выявили в импортной партии саженцев клёна растения с характерными признаками заболевания. Карантинный фитосанитарный контроль проводился на территории склада временного хранения СВХ «Сириус», сообщила пресс-служба ведомства.

Посадочный материал перевозился автомобильным транспортом. Проведенные специалистами Калининградского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» результаты лабораторных исследований подтвердили наличие карантинного объекта в посадочном материале — возбудителя антракноза земляники. В соответствии с законодательством Российской Федерации выпуск подкарантинной продукции в количестве 92 штук запрещён.

Антракноз земляники или чёрная пятнистость — опасное карантинное заболевание, включённое в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, как ограниченно распространённый вид для Российской Федерации и стран-членов Евразийского экономического союза. Болезнь опасна тем, что после заражения может не проявляться длительное время. Именно с такими бессимптомными растениями и происходит распространение антракноза. Чаще всего поражаются ослабленные или имеющие механические повреждения растения. Передаётся заболевание через зараженные семена и растительные остатки. Споры могут распространяться ветром, насекомыми или каплями дождя. Прогрессирует болезнь при повышенной влажности. Особенно опасно заболевание в теплицах и плёночных укрытиях, на высокоплодородных, богатых азотом почвах, в загущенных, плохо проветриваемых посадках. В последнее время антракноз отмечается на чернике и клюкве и вызывает гниль плодов, отметили в Россельхознадзоре.