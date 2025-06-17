Калининградка лишилась всех сбережений, согласившись пройти «медкомиссию»

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В Калининграде 67-летняя местная жительница поверила звонившим ей мошенникам и перевела им все свои сбережения. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД 17 июня.

Женщина обратилась в полицию с заявлением о совершённом в отношении неё мошенничестве. Злоумышленница, по словам потерпевшей, представилась сотрудницей поликлиники и сообщила о необходимости пройти медицинскую комиссию. Звонившая предложила записать её на приём к врачам и попросила сообщить для этого номер СНИЛС.

На следующий день потерпевшей позвонила «сотрудница Роскомнадзора» и заверила, что мошенники взломали её личный кабинет на портале государственных услуг и оформили доверенность. Далее разговор был передан «специалисту РосФинМониторинга», который рассказал, что по оформленной доверенности злоумышленники могут похитить денежные средства с расчётных счетов потерпевшей.

Он предложил местной жительнице перевести все сбережения на «безопасный счёт», реквизиты которого ей продиктовали по телефону. В результате настойчивых требований злоумышленников горожанка лишилась 700 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица по ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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