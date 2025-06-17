На ул. Горького машина сбила ребёнка, выбежавшего на проезжую часть (фото)

На ул. Горького в Калининграде машина сбила ребёнка, выбежавшего на проезжую часть. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

«По оперативной информации, сегодня,17.06.2025 г., в 11 часов 40 минут в городе Калининграде на улице Горького в районе дома 2а водитель 1988 г.р., управляя автомобилем „Тойота“, совершила наезд на ребенка 2021 г.р., внезапно выбежавшего на проезжую часть дороги вне пешеходного перехода справа налево по ходу движения транспортного средства», — говорится в сообщении.

В результате дорожного происшествия ребёнок получил телесные повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.