Подросток на электросамокате получил травмы в ДТП на ул. Горького (видео)

В результате ДТП на ул. Горького получил травмы 16-летний подросток, передвигавшийся на электросамокате. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

«16 июня 2025 года в 15:13 на улице Горького 162 А в городе Калининграде 39-летняя водитель автомобиля марки „Эксид“ при выезде с прилегающей территории допустила столкновение с электросамокатом под управлением 16-летнего водителя, который следовал по тротуару и пересекал проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП водитель СИМ получил телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Видео: пресс-служба регионального управления ГАИ