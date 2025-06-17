Подросток на электросамокате получил травмы в ДТП на ул. Горького (видео)

Подросток на электросамокате получил травмы в ДТП на ул. Горького (видео)
Скриншот видео пресс-службы регионального управления ГАИ
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В результате ДТП на ул. Горького получил травмы 16-летний подросток, передвигавшийся на электросамокате. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

«16 июня 2025 года в 15:13 на улице Горького 162 А в городе Калининграде 39-летняя водитель автомобиля марки „Эксид“ при выезде с прилегающей территории допустила столкновение с электросамокатом под управлением 16-летнего водителя, который следовал по тротуару и пересекал проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП водитель СИМ получил телесные повреждения», — говорится в сообщении.


Видео: пресс-служба регионального управления ГАИ

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