СК: бывшего полицейского будут судить за распространение персональных данных

В Калининграде бывший полицейский предстанет перед судом по обвинению в неправомерном доступе к компьютерной информации и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.



По данным следствия, в период с марта 2023 по июль 2024 года бывший начальник отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы Западного Линейного управления МВД России на транспорте, используя должностное положение, скопировал и передал своему знакомому персональные данные ряда граждан из ведомственных информационных систем.

Сбор доказательств завершен. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.