Суд удовлетворил иск по делу пенсионерки, пострадавшей от телефонных мошенников

Прокуратура Нестеровского района в судебном порядке защитила права 63-летней жительницы пос. Чернышевское, пострадавшей от телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В июле 2023 года мошенники, представившись сотрудниками банка, получили доступ к телефону пенсионерки и похитили с ее счета денежные средства в размере 416 тыс. руб. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, в ходе расследования которого было установлено, что деньги перечислили на банковский счет жительницы Омской области.

Прокурор района обратился в суд с иском в интересах потерпевшей о взыскании неосновательного обогащения с владельца счета, на который поступили денежные средства. Исковые требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме.