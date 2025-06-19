У Отрадного задержали дайверов, занимавшихся незаконной добычей янтаря (видео)

В районе посёлка Отрадное сотрудники УМВД и УФСБ по Калининградской области задержали двух дайверов, занимавшихся незаконной добычей янтаря. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём телеграм-канале.

В ходе рейда в 400 метрах от берега было замечено моторное судно с двумя мужчинами 44 и 56 лет. Незаконной добычей янтаря они занимались с помощью водолазного снаряжения и вспомогательного оборудования. Полицейские изъяли у них около 7 кг янтаря-сырца.

За самовольную добычу янтаря предусмотрена административная ответственность для граждан в виде административного штрафа от 200 до 500 тыс. рублей. В случае повторного совершения правонарушения — уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 1 млн рублей, либо лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от 100 до 200 тыс. рублей.

В отношении мужчин были составлены административные протоколы по ст. 7.5 КоАП РФ.

Видео: «МВД Медиа»