Жителя Черняховска ждет суд за ложные сообщения о готовящихся взрывах

В Черняховский городской суд поступило уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в ложном сообщении о готовящихся взрывах на объектах социальной инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, утром 14 апреля, находясь в кабинете Отделения Соцфонда в Черняховске, мужчина из хулиганских побуждений сообщил находящимся поблизости гражданам ложные сведения о готовящемся теракте — взрыве отделения. Данные сведения были переданы в дежурную часть МВД и иные спецслужбы, после чего был организован выезд следственно-оперативной группы. Информация, сообщенная обвиняемым, не подтвердилась. Кроме того, 3 мая в отделении одного из банков в Черняховске злоумышленник вновь сообщил окружающим о готовящемся взрыве. После проверки указанная информация также не подтвердилась.

Действия обвиняемого следствием квалифицированы по ч.2 ст.207 УК РФ (2 эпизода) — заведомо ложное сообщение об акте терроризма — заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, наступление иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений в отношении объекта социальной инфраструктуры. Судебное заседание по уголовному делу назначено на 1 июля.