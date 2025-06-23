В Зеленоградске спасатели вытащили из воды тонувшую 14-летнюю девочку

В Зеленоградске спасатели предотвратили гибель девушки-подростка в воде и оказали ей первую помощь. Об этом сообщила на странице «ВКонтакте» газета «Волна».

«23 июня в 15:20 три 14-летние девочки, предположительно находясь в состоянии легкого алкогольного опьянения, вошли в море. Одна из них начала тонуть. Сотрудники Центра обеспечения безопасности оперативно прибыли на место, извлекли утопающую из воды и оказали ей необходимую первую помощь. Пострадавшая была передана экипажу „Скорой помощи“», — отмечается в сообщении.