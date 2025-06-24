«Баловалась с зажигалкой»: 9-летняя калининградка попала в реанимацию с ожогами

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9-летняя калининградка госпитализирована в реанимацию с ожогами. Несчастный случай произошел, когда ребенок «баловался с зажигалкой», уточнили в пресс-службе регионального МЧС.

«Мать услышала крик ребенка из соседней комнаты. Подбежав, она увидела горящую на девочке одежду. Женщина оперативно среагировала: одеялом потушила пламя, сняла с дочери обгоревшую одежду, оказала первую помощь и вызвала врачей. Девочка получила ожоги, она находится в реанимации», — рассказали в МЧС.

В ведомстве напоминают родителям о необходимости рассказывать детям об опасности игр со спичками и зажигалками и призывают не оставлять несовершеннолетних без присмотра и убирать спички и зажигалки в недоступное для них место.


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