Попытка «заработать на криптовалюте» закончилась для калининградки потерей 1,7 млн

Менеджер из Калининграда лишилась денежных средств, пытаясь заработать на криптовалюте. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 56-летняя калининградка. Она заявила о совершённом в отношении неё противоправном деянии. Установлено, что потерпевшей поступило предложение о дополнительном заработке на бирже, занимающейся покупкой криптовалюты. Доверившись злоумышленникам, женщина в течение месяца перечисляла деньги через мобильное приложение банка. Всего калининградка перевела около 1,7 миллиона рублей, из которых большую часть взяла в кредит. Когда она поняла, что вывести заработанные деньги и вложенные средства не удастся, она обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». УМВД напоминает, что обещания лёгкого заработка в короткие сроки часто поступают от мошенников. «Не стоит доверять незнакомцам, предлагающим быстрый доход без усилий. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников!» — призывают в полиции.