Житель области получил срок за надругательство над одноклассницей пасынка

53-летний житель Гурьевского района осужден за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что в июне 2024 года нетрезвый подсудимый совершил действия сексуального характера в отношении одноклассницы своего пасынка не достигшей 14-летнего возраста. Несмотря на непризнание мужчиной содеянного, его вина была доказана показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями экспертов. Преступление квалифицировано по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ — действия сексуального характера с применением насилия, если они совершенны в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Приговором Гурьевского районного суда подсудимому назначено 12 лет 6 месяцев исправительной колонии строго режима, с ограничением свободы на срок 1 год. Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 700 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу.