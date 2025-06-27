Объезжавшая затор автомобилистка столкнулась на встречке с 14-летним питбайкером (видео)

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Объезжавшая затор автомобилистка столкнулась на встречке с 14-летним питбайкером (видео)

В четверг, 26 июня, в Гурьевском районе в результате столкновения двух транспортных средств пострадал подросток. Об этом сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Авария случилась около 19:40 на автодороге «Калининград — Крылово через Правдинск» в п. Луговое. Автомобилистка, нарушая ПДД, объезжала затор по встречной полосе и допустила столкновение с двигавшимся навстречу на заднем колесе питбайком,под управлением 14-летнего подростка. В результате пострадал несовершеннолетний водитель.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

Фото и видео пресс-службы областной Госавтоинспекции

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