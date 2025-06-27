Сотрудника колонии ждет суд за вымогательство и получение взятки от осужденного

В Ленинградский районный суд поступило уголовное дело в отношении сотрудника исправительного учреждения, обвиняемого в получении взятки от осужденного. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

По версии следствия, в апреле 2025 года на территории ИК замначальника отдела режима и надзора узнал, что заключенный нарушил правила внутреннего распорядка. Зная о наличии у осужденного родственников-собственников автосалона в Калининграде, обвиняемый стал угрожать ему и требовать передать ему деньги и подержанный автомобиль «Джили Атлас» за 2,5 млн рублей. Взамен мужчина обещал не привлекать осужденного к дисциплинарной ответственности, посодействовать переводу его из колонии строгого режима в колонию-поселение и разрешить пользоваться мобильной связью на территории ИК. Заключенный обратился к руководству колонии и сообщил о случившемся. Остальные действия проходили уже под контролем правоохранительных органов.

Осужденный ответил согласием на предложение сотрудника колонии и передал через него записку своему брату. В ней он просил родственника собрать первую часть взятки — 500 000 рублей, чтобы внести их в качестве первоначального взноса за приобретение автомобиля. Передать записку брату осужденного, а также забрать деньги злоумышленник просил свою сожительницу, не подозревающую о незаконности происходящего.

16 апреля около автозаправочной станции на Московском проспекте женщина получила от брата осужденного 500 000 рублей в качестве первой части от общей суммы взятки. Затем она села в припаркованный неподалеку от заправки автомобиль, за рулем которого находился сожитель. Сразу после этого в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий он был задержан, а деньги изъяты.

Действия обвиняемого следствием квалифицированы по ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег и иного имущества, за незаконное бездействие и совершение незаконных действий, совершенное с вымогательством взятки, в особо крупном размере. Судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 11 июля 2025 года.