В Гурьевске из-за изношенности водопроводных сетей произошла утечка (видео)

На ул. Заречной в Гурьевске ликвидировали утечку, которая возникла из-за изношенности водопроводных сетей. Об этом сообщает «Водоканал Калининградской области».

В течение нескольких дней аварийные бригады «Водоканала» ликвидировали образовавшиеся утечки, что привело к перебоям водоснабжения в жилых домах. По району курсировали водовозки. Утром, 27 июня, после устранения очередной аварии водоснабжение было восстановлено, но вечером при перезапуске системы образовались дополнительные утечки, пишет предприятие.

О восстановлении водоснабжения «Водоканал» написал ночью, 28 июня. «Водоснабжение восстановили. Наполняем систему водой. В ближайшие пару часов ожидается поступление воды в дома», — рассказали в предприятии. Отметим, что в комментариях в телеграм-канале некоторых жители по-прежнему жалуются на отсутствие воды.

«Начиная с 2024 года вкладываются значительные ресурсы, реконструируются и запускаются новые объекты водоснабжения, меняются трубы, поставлена современная специализированная техника и материалы, — добавляет „Водоканал“. — Уже в этом году планируется замена 5 км трубопровода на территории, что сильно изменит ситуацию с качеством водоснабжения в лучшую сторону».