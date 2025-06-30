Таможенники пресекли попытку вывоза в Литву в тайнике авто янтаря на 2,2 млн (фото)

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Сотрудниками Калининградской областной и Московской таможен во взаимодействии с УФСБ России по Калининградской области пресечена попытка незаконного вывоза более 48 кг янтаря в Литву. Об этом сообщила пресс-служба областной таможни.

При осмотре следовавшего в Литву автомобиля под управлением россиянина в пункте пропуска Чернышевское инспекторы обнаружили в газовом баллоне под днищем машины контрабандный груз. Экспертиза установила, что найденные предметы являются обработанным и необработанным янтарем общей стоимостью 2,2 млн рублей. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов).

В ходе проведения дальнейших следственных действий выявлены лица, которые, возможно, причастны к противоправной деятельности. У них обнаружено и изъято еще более 2,5 т янтаря и изделий из него без документов. Партия янтаря направлена на экспертизу. Проверяется законность ее происхождения. Расследование продолжается.

Фото пресс-службы областной таможни

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