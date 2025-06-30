Экс-работника калининградской компании подозревают в краже информации о сделках

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В отношении экс-работника калининградской организации полицейские возбудили два уголовных дела за кражу информации о сделках. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился представитель организации по оптовой продаже строительных материалов с заявлением об утечке клиентской базы. Правоохранители установили, что к этому причастен 37-летний экс-сотрудник организации. Злоумышленник, будучи еще работником компании, удалённо подключился к своей учётной записи и незаконно скопировал информацию о сделках, являющуюся коммерческой тайной. После этого он уволился и устроился в новую организацию, где использовал похищенную информацию о клиентах в своих целях.

В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации и по ч. 2 ст. 183 УК РФ «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну». На время следственных действий подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.


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