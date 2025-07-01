СК: в водоеме на территории СНТ «Дельфин» утонула четырехлетняя девочка

В Гурьевском районе в водоеме утонула малолетняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Вечером 1 июля в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что спасателями МЧС из водоема на территории СНТ «Дельфин» в поселке Шоссейное извлечено тело ребенка. По предварительной информации, родители 4-летней девочки отвлеклись на непродолжительное время и оставили ребенка без присмотра, что привело к ее гибели.

Следователем произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Выполняется полный комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.