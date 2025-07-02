В Светлом на пешеходном переходе сбили трёх женщин (фото, видео)

В Светлом на пешеходном переходе сбили трёх женщин (фото, видео)
Фото: прокуратура Калининградской области
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В Светлом на пешеходном переходе 18-летний водитель сбил трёх женщин. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По оперативной информации, 2 июля в 17:30 на ул. Калининградской 18-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген», совершил наезд на трех пешеходов (49, 54 и 56 лет), которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. Их направили в медицинское учреждение.

На месте дорожного происшествия работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативной группы и специалисты МЧС. Установление обстоятельств находится на контроле прокуратуры.

Видео: региональная Госавтоинспекция

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