Мошенники под предлогом возвращения денег предложили пенсионерам стать курьерами

В Калининграде дистанционные мошенники вовлекли пенсионеров в преступную деятельность. Пообещав им вернуть похищенные деньги, аферисты потребовали взамен стать их курьерами. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной версии, 83-летней калининградке позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником сотового оператора связи. Он предложил продлить договор обслуживания абонентского номера. Для подтверждения действий потерпевшая назвала злоумышленнику код из поступившего ей сообщения. После этого пожилой женщине позвонил лжеследователь, который сообщил, что ранее она общалась с мошенником, получившим доступ к её банковским счетам. Далее последовал звонок от «представителя» правоохранительных органов. Он убедил ее передать наличные курьеру, пообещав, что ее сбережения поступят на «безопасный» счет. Пенсионерка отдала неизвестному более 1,7 млн руб. в подъезде по месту жительства.

На этом преступная схема мошенников не закончилась. Пообещав женщине вернуть её денежные средства, они потребовали взамен выступить в роли курьера. Ее вынудили забрать 850 тыс. руб. у 87-летней женщины, которая также была обманута аналогичным способом, и передать их третьему лицу. Второй потерпевшей тоже было предложено вернуть потерянные деньги. Пенсионерка забрала у 81-летнего калининградца более 1,1 млн руб., которые передала неизвестному.

Возбуждено несколько уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».