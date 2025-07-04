Калининградец лишился крупной суммы денег при попытке купить автомобиль онлайн

Онлайн-покупка иномарки обернулась для калининградца потерей крупной суммы денег. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 60-летний местный житель с заявлением о хищении у него около 1,2 миллиона рублей. Он сообщил, что нашел объявление о продаже автомобиля «Тойота» по приемлемой цене, связался с продавцом и договорился о покупке. Владелец авто потребовал перевести ему на счет всю сумму, а после оплаты мошенник прислал поддельные документы, подтверждающие сделку. Впоследствии злоумышленник начал затягивать сроки, ссылаясь на проблемы с таможней и требуя дополнительные деньги. Когда потерпевший заявил, что готов заплатить только после получения автомобиля, аферист перестал выходить на связь. Калининградец понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». В полиции призывают граждан быть внимательными при покупках в интернете, тщательно проверять информацию и воздерживаться от предоплаты без подтверждения надежности продавца.