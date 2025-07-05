Жителя Гурьевского района заключили под стражу за убийство мужа знакомой

В отношении 41-летнего жителя Гурьевского района возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Он заключен под стражу. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, вечером 3 июля на улице Рассветной в Калининграде мужчина нанес не менее двух ударов металлической трубой в область головы 34-летнему местному жителю. От полученной травмы тот скончался на месте. В настоящее время фигурант задержан в качестве подозреваемого, допрошен ему предъявлено обвинение. Следователям мужчина пояснил, что преступлению предшествовал конфликт, произошедший между ним и погибшим, с женой которого обвиняемый поддерживал отношения.

В субботу, 5 июля, Ленинградским районным судом города Калининграда удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина водворен в следственный изолятор до 4 сентября. По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Как добавили в пресс-службе областной прокуратуры, ход расследования уголовного дела находится на контроле ведомства.