Жителя Гурьевского района заключили под стражу за убийство мужа знакомой

Жителя Гурьевского района заключили под стражу за убийство мужа знакомой
Фото пресс-службы областной прокуратуры
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В отношении 41-летнего жителя Гурьевского района возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Он заключен под стражу. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, вечером 3 июля на улице Рассветной в Калининграде мужчина нанес не менее двух ударов металлической трубой в область головы 34-летнему местному жителю. От полученной травмы тот скончался на месте. В настоящее время фигурант задержан в качестве подозреваемого, допрошен ему предъявлено обвинение. Следователям мужчина пояснил, что преступлению предшествовал конфликт, произошедший между ним и погибшим, с женой которого обвиняемый поддерживал отношения.

В субботу, 5 июля, Ленинградским районным судом города Калининграда удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина водворен в следственный изолятор до 4 сентября. По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Как добавили в пресс-службе областной прокуратуры, ход расследования уголовного дела находится на контроле ведомства.

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