УМВД: в Калининграде 15-летняя девочка выпрыгнула из окна, сломав обе ноги

В Московском районе Калининграда девочка-подросток выпрыгнула из окна, сломав обе ноги. О происшествии «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе УМВД Калининградской области.

«Девочке 15 лет, она прыгнула из окна своей квартиры, которая находится на втором этаже в субботу, 5 июля», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Источник «Нового Калининграда» в правоохранительных органах уточнил, что свой поступок несовершеннолетняя совершила, поругавшись с родителями.

О деталях происшествия в полиции пообещали сообщить в понедельник, 7 июля. На данный момент известно, что пострадавшая находится в Детской областной больнице. По факту проводится проверка.