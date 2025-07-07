В Калининграде обувной мастер лишился взятых в кредит денег, «заменив счётчик»

В Калининграде 41-летний мастер по ремонту обуви перевел мошенникам более 300 тыс. рублей, взятых в кредит, под предлогом замены счётчика. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мужчине в мессенджере позвонил неизвестный и представился сотрудником энергетической компании. Он сообщил калининградцу, что ему необходимо провести плановую замену счётчика, и предупредил, что с ним свяжется специалист. Через некоторое время на мобильный телефон потерпевшему пришло сообщение от контакта с именем «gosuslugi» с требованием перезвонить по указанному номеру, так как «произошел взлом его аккаунта». Мужчина выполнил полученные указания и поменял логин и пароль от личного кабинета на портале государственных услуг.

Через несколько минут в мессенджере ему позвонила девушка, которая представилась сотрудником службы финансового мониторинга. Она предупредила, что счета мужчины находятся в опасности, и добавила, что с ним свяжутся сотрудники силовых структур для оказания помощи по предотвращению мошеннических действий с его картами. Далее поступил звонок от «сотрудника правоохранительных органов», который убедил потерпевшего перевести 320 тыс. рублей на указанный счет.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».